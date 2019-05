Haan : Zwei Varianten für Rathausneubau

Haan Derzeit ist noch offen, ob am Neuen Markt auch die Polizei mit einziehen wird.

Die Dienststellen der Stadtverwaltung sollen zentral in einem Neubau zusammengefasst werden. Zum Abschluss des Informationsabends über das Innenstadtkonzept gab es einen Ausblick auf eine mögliche Gebäude-Anordnung für das neue Rathaus am westlichen neuen Markt. Zwei Varianten stellte die Stadt vor. Beide garantieren sie etwa 10.500 Quadratmeter Nutzfläche – die eine mit einem zweigeschossigen Aufbau, die andere mit zwei Gebäudeteilen. Ein Atrium ist in beiden Varianten vorgesehen. Hauptaufgabe, so hieß es, werde sein, den Eingangsbereich auf der Schattenseite des Neuen Marktes mit entsprechender Glaskonstruktion so transparent und attraktiv zu gestalten, dass aus der aktuellen Schmuddel-Ecke ein Anziehungspunkt wird.