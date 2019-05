Haan : Innenstadtkonzept: Noch viel zu klären

Haan Rund 200 Gäste kamen zur Informationsveranstaltung der Stadt. Bürger hielten kritische Anmerkungen nicht zurück.

Der Alte Kirchplatz wiederum soll künftig mit Hochbeeten versehen werden, die die Aufenthaltsqualität steigern sollen. Ein Lichtband in Bodenbelag soll die im Boden verborgenen Fundamente der Kirche von 935 n. Chr. (sie sind ein Bodendenkmal) stärker in Szene setzen. Kleinere Beleuchtung-Stelen werden durch einheitliche große ersetzt.

Zu kompliziert und störungsanfällig erschien manch einem der Gäste das Lichtband-Konzept. Andere Beklagten, es sei noch immer kein attraktiver Standort für die Wasserfall-Kunstskulptur gefunden. Und allen voran standen die Stadtwerke in der Kritik, die am Alten Kirchplatz eine Schotterwüste geschaffen hätten. Wie das denn bitteschön zur Aufwertung des Platzes passe, wollten einige wissen. Antwort vom Podium: „Das hat uns ehrlich gesagt auch erstaunt.“

Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzept werde fünf bis sieben Jahre in Anspruch nehmen, hieß es 2015 beim Beschluss, sich auf den Weg zu machen. Teilbereiche wurden festgesetzt, um keine Maßnahme zu groß werden zu lassen. Bei einer ersten Innenstadtkonferenz konnten Bürger damals sagen, was ihnen in ihrem Haan gefällt, was weniger, was ihnen fehlt. Dabei wurden viele Punkte zusammengetragen. Stadtplaner entwickelten sehr plakativ Bilder, die festgestellten Räumen – zum Beispiel Neuer Markt, Rathauskurve, Windhövel oder Grünflächen mal ein anderes Gesicht gaben.