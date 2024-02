Auf dem Neuen Markt Haan steht zusammen gegen Extremismus

Haan · Ein deutliches Zeichen für Demokratie und gegen Extremismus in jeglicher Form haben die Teilnehmer einer Kundgebung gesetzt, die am Samstag gegen 15 Uhr in der Haaner Innenstadt begann.

24.02.2024 , 16:19 Uhr

11 Bilder Haan steht zusammen gegen Extremismus 11 Bilder Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mehr als 1.500 Teilnehmer haben mit einer Großkundgebung am Samstagnachmittag ein deutliches Zeichen gegen Extremismus jeglicher Art gesetzt. Auf dem Neuen Markt bot sich den Beobachtern ein buntes Bild: Die Bürgerstiftung für Haan und Gruiten zählte ebenso zu den Organisatoren, wie CVJM und Awo, die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, die Kleiderkammer, der Verein „Haaner Sommer“, die Musikschule, der SKFM, der Seniorenbeirat, „Du, Ich, Wir“, der Tennisclub, Haaner Podcast, das Jugendparlament, der Kunstverein, der Rockin‘ Rooster Club, das Netzwerk „Wir sind Haan“, die SSVg 06, die Europa Union oder der Lions Club. Von den politischen Parteien und Wählergemeinschaften machten CDU, FDP, Bürger-Union, GAL, WLH und die SPD mit. Das Ziel der Teilnehmer war klar definiert. Stellung beziehen: „Ja“ zu Demokratie und Menschenwürde – „Nein“ zu extremistischen und menschenfeindlichen Einstellungen. Das brachte Bürgermeisterin Bettina Warnecke genauso zum Ausdruck, wie die übrigen Redner der Veranstaltung. Haan ist im Vergleich mit anderen Städten aus dem Kreis Mettmann zwar relativ spät mit einer solchen Kundgebung vertreten gewesen – erreichte aber mehr Teilnehmer als beispielsweise Erkrath vor kurzem. (Ausführlicher Bericht folgt) Hier geht es zur Bilderstrecke: Haan steht zusammen gegen Extremismus

(peco)