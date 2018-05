Haan: Haan steht in den Startlöchern

Haan Vom 19. Mai bis zum 8. Juni findet das Haaner Stadtradeln statt.

Das Besondere in diesem Jahr: zum ersten Mal machen alle Städte im Kreis Mettmann mit und starten mit der gemeinsamen Sternfahrt - der Haaner Tross startet um 12 Uhr am Rathaus (Kaiserstraße 85) und trifft am Neanderthal-Museum auf die Radler aus Monheim, Langenfeld, Hilden und Erkrath, von Velbert aus geht's über Wülfrath nach Mettmann. "Hier begrüßt gegen 13.15 Uhr Mettmanns Bürgermeister Thomas Dinkelmann die Sternradler", verrät Sonja Kunders von der Stadt Haan. Insgesamt zehn Kilometer werden von Haan aus zurückzulegen sein. "Auf befestigten Fahrradwegen", verspricht Groß. Den Rückweg dürfe jeder frei gestalten. Der Radtourenprofi bietet aber auch einen "besonders schönen Rückweg" auf 10 bis 15 Kilometern an.