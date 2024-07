Stefan Longerich ist neuer Chef der Brandbekämpfer in Haan Mit Leib und Seele bei der Feuerwehr

Neuer Leiter der Feuerwehr in Haan ist Stefan Longerich. Der 37-Jährige ist Nachfolger von Carsten Schlipköter, der wenige Wochen zuvor in den Ruhestand verabschiedet worden war. Von außen betrachtet mag ein solcher Wechsel eine Zäsur sein, für ihn selbst habe sich der erste Arbeitstag in neuer Funktion nicht anders angefühlt als die Arbeitstage zuvor, berichtet Longerich. Dank der Vorarbeit der vergangenen Monate erlebte die Feuerwehr einen fließenden Übergang.