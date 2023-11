Benachrichtigungen werden verschickt Haan startet Vergabe der Kita-Plätze

Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch keine abschließende Rückmeldung darüber gegeben werden, ob Kinder in der zweiten oder dritten Vergaberunde einen Platz bekommen werden. Aufgrund noch ausstehender Rückmeldungen von Eltern aus der ersten Vergaberunde werde sich noch die eine oder andere Verschiebung bezüglich der Platzkapazitäten ergeben. Geplant ist, ab dem 4. Januar 2024 Absagen zu versenden, wenn kein Betreuungsplatz in einer Kita ab dem 1. August angeboten werden kann. In diesen Fällen könne das Jugendamt üblicherweise aber einen alternativen Vorschlag für die Betreuung in der Tagespflege machen und berate Eltern auch in Härtefällen.