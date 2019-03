Haan: Bibbern vor dem Brunnen

Haan Trotzdem war die Stimmung unter den Besuchern am Sonntag (31. März) beim 21. Brunnenfest auf dem Neuen Markt gut.

„In den letzten Jahren mussten wir auch schon mal Eis vom Brunnen kratzen“, kommentierte Peter Püschel gestern mit leichter Ironie das so gar nicht frühlingshafte Wetter. Es habe fast schon Tradition, dass beim Brunnenfest in Haan Petrus nicht so recht mitmachen wolle. Auch die Brunnen-Anlage hatte im Vorfeld noch gemuckt. Die Steuerung war kaputt und erst nachdem die Haaner Fachleute, Wolfgang Wacker und Thorsten Ritter im Reparatur-Einsatz waren, konnte das Wasser am Samstag sprudeln. Der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ zeichnet seit 21 Jahren für das Fest verantwortlich. „Leider ist es immer etwas früh im Jahr“, meint der Erste Vorsitzende Püschel. Aber der Brunnen sei nun mal am 22. März 1998 eingeweiht worden. Der Entwurf stammt vom Haaner Künstler Wolfgang Niederhagen, der es sich bis heute nicht nehmen läßt, bei der Saisoneröffnung dabei zu sein. Tradition hat es auch, dass sich bei dieser Gelegenheit auf dem Neuen Markt die Haaner Vereine präsentieren: Die Feuerwehr mit Vorführungen, das Rote Kreuz, aber auch die DLRG, die mit einem Rettungsboot, das in der Saison auf dem Unterbacher See im Einsatz ist, auf die bundesweite Aktion „Rettet die Bäder“ aufmerksam machte. „Bei uns in Haan hat das ja dank der Stadtwerke geklappt, leider werden aber in anderen Kommunen immer mehr Schwimmbäder geschlossen“, klagt der DLRG-Vorsitzende Jan Laibach. Immerhin rund 700 Mitglieder zählt seine Ortsgruppe. Besonders stolz ist man auch auf die Hundestaffel, die mit vier Vierbeinern allein im letzten Jahr 220 mal alarmiert wurde, um vermisste Personen zu suchen. Maria Hammerschmidt und ihr Mann Bernhard sind mit einem Wein-Verkauf für die Deutsche Lepra-und Tuberkulosehilfe angetreten, verkaufen fröstelnden Besuchern aber auch gerne einen Kaffee. Zum Auftakt des Programms haben sich schon rund 150 Besucher vor der Bühne eingefunden. Bürgermeisterin Bettina Warnecke spricht optimistisch vom „Frühlingserwachen“ und meint wohl nicht das Wetter sondern die städtischen Neuplanungen, die in den nächsten fünf Jahren auch den Marktplatz verschönern sollen. Waltraud Maaßen hat vorsichtshalber die dicke Steppjacke angezogen und ihren Regenschirm dabei: „Ich komme jedes Jahr und freue mich besonders auf den SpontanChor“, jene Sangesgruppe, die sich aus der SingGemeinschaft im Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“, gebildet hat, und nun ihre öffentliche Premiere feiert. „Alte Hasen“ in Sachen Vereinswesen sind auch Herbert Raddatz und Hans-Gerd Adams, beide Ehrenvorsitzende des Haaner Turnvereins. „Wir wollen sehen, was der Nachwuchs so treibt“, schmunzeln sie. Zunächst einmal konnten sie die HTV-Rythm &Dance Formation, anschließend die HTV-Cheerleader auf der Bühne beklatschen. Später gingen rund 150 Läufer vom Kleinkind bis zum Erwachsenen an den Start zum HTV-Brunnenlauf durch den Schillerpark. „Wir haben aber allein 27 Meldungen bei den Achtjährigen über 700 Meter.“, freute sich Astrid Siebert, Abteilungsleiterin Leichtathletik beim HTV.