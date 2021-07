Mobilität in der Stadt : Haan startet eigene Mitfahrzentrale

Mobilität in der Stadt

Im Kampf gegen den Verkehrsinfarkt in der Stadt und auf den Autobahnen richtet Haan nun eine Mitfahrzentrale ein. Foto: dpa/David Young

Haan Allein in Haan gibt es jeden Tag 25.352 Fahrten zum Arbeitsplatz. Obwohl die erhofften Fördergelder für das Projekt ausbleiben, gab der Stadtrat jetzt grünes Licht für das Projekt.

Die Zahlen sprechen Bände: Dem Pendleratlas NRW zufolge gibt es allein in Haan jeden Tag 25.352 Fahrten zum Arbeitsplatz. Drei Viertel der Pendler sind mit dem Auto unterwegs und legen dabei durchschnittlich über 7600 Kilometer pro Jahr zurück. Damit dominiert der motorisierte Individualverkehr den Personenverkehr. Knapp 94 Prozent fahren allein, freie Plätze im Auto bleiben ungenutzt, Ressourcen werden verschwendet.

Die Situation hatte die Stadtverwaltung jetzt in einer Sitzungsvorlage für den Stadtrat genau beschrieben – und Konsequenzen daraus gezogen: Eine Mitfahrzentrale soll das Problem künftig abmildern.

Der Pendleratlas liefert statistische Mobilitätsdaten zu Pendlerströmen zum Arbeitsplatz für jede Gemeinde in Deutschland. Grundlage der Daten ist die fortwährende Erhebung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten durch die Bundesagentur für Arbeit.

Bei einigen Mitfahrzentralen wie hier in Schwalmtal sind auch Musiker herzlich willkommen.⇥ Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

„Ziel des kommunalen Klimaschutzes sollte es sein, die Emissionen des Straßenverkehrs zu reduzieren. Dazu beitragen kann neben einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs auch eine bessere Auslastung des solchen über Fahrgemeinschaften“, betont die Stadt in ihrem Papier. Eine kommunale Mitfahrzentrale ermögliche die Suche nach passenden Mitfahrern für gemeinsame Fahrten zum Arbeitsplatz. Denn jede Fahrgemeinschaft entlaste die Umwelt, mindere das Verkehrsaufkommen und reduziere zudem die Fahrtkosten.

Jetzt machte der Stadtrat auch so Nägel mit Köpfen und brachte das Projekt einstimmig auf den Weg. Das hatte auch die Stadtverwaltung so gewünscht. Sie schlug darüber hinaus vor, nach drei Jahren eine Evaluierung (der Nutzerstatistik) vorzunehmen, um das Projekt dann auf Kosten der Stadt gegebenenfalls weiterzuführen oder zu beenden.

Eine erste Marktrecherche der Stadtverwaltung ergab jährliche Kosten von etwa 3700 Euro plus einmalige Kosten zur Bewerbung (inklusive Druckkosten) von etwa 1100 Euro.

Die Zahl der Mitfahrportale ist enorm. Sie vernetzen Fahrer und Passagiere und einige leisten noch zusätzliche Dienste. Der Anbieter „Blablacar“ etwa richtet sich gezielt an Quasselstrippen. Zudem können im Profil Musikgeschmäcker hinterlegt werden. So finden nicht nur Menschen zusammen, die dasselbe Reiseziel haben, sondern auch im restlichen Leben ähnliche Ziele verfolgen. Darüber hinaus gibt es Mitfahroptionen wie etwa „Ladies only“, also Mitfahrgelegenheiten von Frauen für Frauen.