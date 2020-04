Schulstart : Für mehr als 130 Zehntklässler wird es am Donnerstag ernst

Für mehr als 130 Zehntklässler wird es am Donnerstag ernst

Am städtischen Schulzentrum Walder Straße (hier eine Aufnahme von 2018, geht es ab Donnerstag in Teilen wieder los. Foto: Christoph Schmidt

Haan Der Schulbetrieb läuft wieder an – für die Schüler der zehnten Klassen gilt ab Donnerstag wieder die Anwesenheitspflicht.

Damit herrscht Anwesenheitspflicht für für die zehnten Klassen an der Hauptschule „Zum Diek“ und an der Emil-Barth-Realschule für 137 Schüler. Dagegen können rund 100 angehende Abiturientinnen und Abiturienten des Haaner Gymnasiums das Angebot der Prüfungsvorbereitungen ab Donnerstag freiwillig annehmen.

Da im Vorfeld eine weiter gehende Wiederöffnung der Schulen zu erwarten gewesen sei, habe die Stadt als Schulträger bereits alle Vorkehrungen getroffen, um den Unterricht in ihren Schulgebäuden zu ermöglichen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Begehungen der Schulgebäude hätten bereits stattgefunden. Reinigungs- und Hygienepläne seien aufgestellt und die Schulen entwickelten Raumnutzungskonzepte, um Abstandsregelungen einhalten zu können.

„Für ausreichende Handwaschmöglichkeiten mit Seife ist in den Schulen gesorgt. Über die bestehenden Hygienevorschriften hinaus werden Desinfektionsmittel an zentraler Stelle bereitgestellt,“ berichtet die Leiterin des Amtes für Schule und Sport, Astrid Schmidt. Zudem verstärke die Stadt die Reinigungsintervalle in den betreffenden Bereichen (etwa Klassenräume, Flure, Toiletten).