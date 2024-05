Endpurt beim Stadtradeln Haaner Stadtradler knacken 100.000-Kilometer-Marke

„Jetzt heißt es, noch mal kräftig in die Pedale zu treten für den Endspurt, zum Beispiel bei der großen Abschlusstour am kommenden Samstag, 25. Mai“, erklärt Stadtsprecherin Sonja Kunders. Die ADFC-Ortsgruppe Haan hat mit einigen anderen ADFC-Gruppen aus den kreisangehörigen Städten diese Tour geplant. Gemeinsames Ziel ist das Weinfest in Erkrath. „In Haan startet die Tour um 13 Uhr am Rathaus Haan, Kaiserstraße 85. Die Strecke führt dann nach Schöller und über die nördlichen Außenbezirke von Mettmann zum Ziel in Alt-Erkrath“, so Kunders weiter. Tourlänge: 32 Kilometer. „Zurück geht es dann wieder mit dem ADFC oder man nutzt die S-Bahn. Ankunft in Haan ca. 19 Uhr.“ Die Teilnahme ist kostenlos.