Haan : Stadtradeln lockt im Mai wieder aufs Fahrrad

Viele Fahrradfahrer beteiligten sich 2019 an der Auftakttour des Stadtradelns, das Ziel war Gruiten Dorf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Kampagne „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ geht in die nächste Runde. Der bundesweite Aktionszeitraum findet jährlich vom 1. Mai bis 30. September statt

Nachdem im vergangenen Jahr der Zeitraum für den Kreis Mettmann und der kreisangehörigen Städte aufgrund der Coronalage in den Herbst verschoben werden musste, startet dieser in 2022 nun wieder wie gewohnt im Frühjahr.

Vom 8. Mai bis 28. Mai 2022 wird in Haan also wieder fleißig in die Pedalen getreten und steht das Sammeln von Fahrrad-Kilometern wieder ganz oben auf der To-Do-Liste. „Beim Stadtradeln geht es neben dem Spaß am Fahrradfahren und tollen Preisen vor allem darum, möglichst viele Menschen für den dauerhaften Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, erläutert Pauline Betthaus von der Stadtverwaltung. Eine Teilnahme ist für alle möglich, die in Haan leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter „www.stadtradeln.de/haan“ zu finden.

Schulklassen können auch wieder am Schulradeln teilnehmen, das die Kampagne Stadtradeln ergänzt. Dafür gilt der selbe dreiwöchige Aktionszeitraum. Beim Schulradeln werden die fahrradaktivsten Schulen in NRW ermittelt. Mitmachen können nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und Eltern der jeweiligen Schule. Das Schul-Team kann aus beliebig vielen kleineren Teams bestehen. Es wird im Schulverbund geradelt. Alle Kilometer werden zum Ergebnis des Stadtradelns addiert. Am Ende des Aktionszeitraumes der Stadt Haan wird sowohl die Schule mit den meisten zurückgelegten Kilometern als auch das fahrradaktivste Team, sowie die aktivste Radlerin und der aktivste Radler von Haan ausgezeichnet.