Sommerleseclub in Haan Stadtbücherei ehrt fleißige Leser

Die in Haan bereits im Jahr 2014 eingeführte Aktion zur Anregung der Leselust in den Sommerferien soll die Lese- und Schreibkompetenz von jungen Menschen stärken. Teilnehmen können aber auch Eltern, die sich mit ihren Kindern zu Lesegruppen verbinden. Bei Rückgabe der Bücher aus dem Sonderbestand des SLC erzählen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann aus dem Inhalt und belegen somit ihre Lektüre. Dies wird in sogenannten Leselogbüchern verzeichnet, die in Papierform, aber auch online geführt werden können. Haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Mindestanzahl an gelesenen Büchern erreicht, berechtigt sie das zum Erhalt der Urkunde und dem Besuch der Abschlussparty.