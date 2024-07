Unseriöse Telefonate Stadt warnt vor Werbeanrufen zu Photovoltaik-Anlagen

Haushalte in Haan haben in den vergangenen Wochen offensichtlich fragwürdige Anrufe eines Unternehmens aus Hessen erhalten, das Beratungstermine zum Kauf und Einbau von Photovoltaik-Anlagen anbietet. Die Firma soll in den Telefonaten suggerieren, dass sie im Auftrag der Stadt anruft und auf deren Daten zugreift. Wie die Verwaltung mitteilt, ist dem offensichtlich nicht so. Sie erklärt vielmehr, dass das Unternehmen in keinerlei Verbindung zur Stadt steht.