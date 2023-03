Politische Beratung in Haan Stadt tüftelt an neuen Kita/OGS-Beiträgen

Die Stadtverwaltung würde gern die Gebühren verändern, die Eltern zur Betreuung ihrer Kinder in Kitas, in der Tagespflege oder etwa in einem Angebot der offenen Ganztagsschule zahlen müssen. Am Ende, so der Plan aus dem Rathaus, sollen Mehreinnahmen zwischen 40.000 und 48.000 Euro stehen. Die Politik indes lehnt Erhöhungen ab oder aber möchten andere Staffelungen einführen.