Haan Stadt-Sparkasse: Mitmachtage für Eisenbahnliebhaber

Haan · In eine Miniatur-Welt voller Lokomotiven, Schienen, Häuser und Bahnhöfe verwandelt sich der Veranstaltungsraum der Stadt-Sparkasse am Neuen Markt am 24. und 25. Juni jeweils von 10 bis 16 Uhr. Die Rheinisch-Bergischen Modulisten wollen dann ihr Können zeigen und mit allen Besuchern im Eisenbahn-Mitmach-Paradies die Strecke befahren.

13.06.2023, 16:17 Uhr

Jeder kann mitmachen und auch eigene Schienenfahrzeuge mitbringen. Foto: Karl-Heinz Romann

Die Ausstellung besteht aus 30 verschiedenen Modulen mit Längen zwischen 80 und 120 Zentimetern, die miteinander verbunden sind. Jeder kann mitmachen und auch eigene Schienenfahrzeuge mitbringen. Voraussetzung ist, dass es digitale Gleichstrom-Loks sind, Baugröße H0 (1:87). Der Eintritt ist frei, der Zugang allerdings nur durch den Eingang zum Veranstaltungsraum am Neuen Markt möglich. Die ehrenamtlichen Helfer freuen sich über viele Besucher aus Haan und Umgebung.

(RP)