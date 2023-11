Weihnachten in Haan Stadt ruft zum Christbaumschmücken auf

Die Haaner Innenstadt soll pünktlich zur Weihnachtszeit wieder im Lichterglanz erstrahlen. „Mit zahlreichen LED-Lichterketten, die in den 24 Laubbäumen am Neuen Markt installiert sind, den Lichtkränzen an den Straßenlaternen auf der Kaiserstraße sowie den Straßenüberspannungen auf der Friedrichstraße – angrenzend zum Alten Markt – putzt sich die Haaner Innenstadt wieder heraus und erhellt diese in der dunklen Jahreszeit“, erklärt Stadtsprecherin Sonja Kunders.