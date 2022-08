Flüchtlinge in Haan : Stadt plant neue Unterkunft für mehr als 100 Flüchtlinge

Auf Flächen neben der Kleingarten-Anlage an der Kampheider Straße soll die neue Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Erstmals stellt die Haaner Stadtverwaltung jetzt die Pläne für ihr Grundstück an der Kampheider Straße vor. Nächste Woche werden sie in den politischen Fachausschüssen besprochen. So soll eine Unterkunft für mehr als 100 Flüchtlinge entstehen.