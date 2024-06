Abstimmung bis 9. Juni Stadt informiert über Regularien zur Europa-Wahl

Es gibt fünf Wege, die Briefwahl zu beantragen: über den Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung per Brief oder persönliches Erscheinen, per QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, über einen Link auf der städtischen Homepage (haan.de/wahlen), per formlosem Brief oder per E-Mail (briefwahlantrag@stadt-haan.de). Der Antrag muss Vor- und Familiennamen, das Geburtsdatum und die vollständige Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) enthalten. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss die Berechtigung dazu durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen. Gleiches gilt für die Abholung der Unterlagen.