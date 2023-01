Haan Stadt gibt Tipps zum Winterdienst

Wenn Anlieger die Winterwartung der Fahrbahn übernehmen müssen, so sind bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen.