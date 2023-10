Verkehr in Haan SPD wünscht provisorische Sitzgelegenheiten an Bushaltestellen

In einer Mitteilung an die Presse erläuterte die SPD weitere Gedanken zu dieser Anfrage. Gerade ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen seien von der Maßnahme betroffen. „Diese Bevölkerungsgruppen sind auf angemessene Sitzgelegenheiten und barrierefreie Lösungen angewiesen, während sie auf den Bus warten“, erklärte Jörg Dürr, mobilitätspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Zwar seien die Arbeiten des Bauhofes notwendig, doch müssten die Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt werden. „Wir erwarten von der Stadtverwaltung, dass sie adäquate Maßnahmen ergreift, um älteren, mobilitätseingeschränkten und allen anderen Fahrgästen eine barrierefreie und bequeme Wartezeit zu ermöglichen,“ so Dürr weiter.