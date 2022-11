Haan: SPD bemängelt Situation rund um eine Tankstelle​

Autos, deren Einfüllstutzen sich auf der Beifahrerseite befindet, können an der Oil-Tankstelle nur noch an der mittleren Tanksäule tanken. Foto: dpa/Sven Hoppe

Haan Kritisch sieht der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion die derzeitige Situation um die Oil-Tankstelle an der Kaiserstraße in Haan. Vor einiger Zeit sind dort die bisherigen Schläuche durch kürzere ersetzt worden.

Dies führe dazu, dass Autos, deren Einfüllstutzen sich auf der Beifahrerseite befindet, nur noch an der mittleren Tanksäule tanken können. Weil die beiden anderen Säulen sehr viel seltener genutzt werden können, gibt es auf der Kaiserstraße immer wieder Verkehrsbehinderungen durch auf der B 228 wartende Autos. „Der Stau beginnt oft schon im Bereich des Haaner Bahnhofs, der ca. 1,5 Kilometer von der Tankstelle entfernt liegt“, so Jörg Dürr in einem Schreiben an die Firma Oil. In der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses soll die Verwaltung erklären, welche Maßnahmen sie unternimmt, um die Situation zu entschärfen. Der SPD-Ratsherr ist sicher, dass sich technische Lösungen finden lassen, um zu verhindern, dass Haltevorrichtungen der Schläuche bei einem robusten Umgang von Menschen reißen, die auf der gegenüberliegende Seite tanken. „Eine Maßnahme, die regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen oder -gefährdungen führt, kann keine Lösung sein,“ findet Jörg Dürr.