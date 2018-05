Haan: SPD begrüßt Gespräche über Einzelhandel

Haan-Gruiten An der Zukunft des Einzelhandels im Stadtteil Gruiten wird gearbeitet: Die Wirtschaftsförderung verhandelt mit Investoren.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Lebensmittelmarkt "Edeka" den Standort an der Thunbuschstraße in Haan-Gruiten aufgeben will. Eine entsprechende Anfrage des Gruitener SPD-Vorsitzenden Jens Niklaus bestätigte die Stadtverwaltung im Haupt- und Finanzausschuss am 20. Februar. Damals wurde als Zeitpunkt für die Geschäftsaufgabe "2019 oder auch später" angegeben.