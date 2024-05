Solidarität mit Erkrankten Haan soll am Sonntag in „Blau“ erstrahlen

Im Februar hatte sich eine betroffene Bürgerin aus Haan an Bürgermeisterin Bettina Warnecke gewandt und auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Warnecke unterstützt die Aktion #LightUpTheNight4ME, indem auch ihr Büro im Rathaus am Abend des 12. Mai in der Farbe Blau leuchten wird. Zusätzlich soll das gläserne Treppenhaus des Feuerwehrgebäudes an der Nordstraße in Blau getaucht werden.