Vorfreude in Haan So schön wird das Friedrichstraßenfest

Sofie Papapetrou hat das Feiern nicht verlernt: Nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona­-Pandemie und einer gelungenen Rückkehr im vergangenen Jahr will die griechische Wirtin diesmal wieder aus dem Vollen schöpfen. Drei Tage lang, wie zuletzt 2018 zur zehnten Auflage des beliebten Straßenfestes, soll in diesem Jahr gefeiert werden. „Wenn es ein rundes Jubiläum gibt, feiern wir einen Tag länger als nur den Tanz in den Mai“, erklärt Papapetrou. Bei ihr stehen diesmal gleich zwei runde Geburtstage an: „Unser Lokal feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und mein Mann wird 60.“