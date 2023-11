Waldorfschule in Haan So schön war der Martinimarkt in Gruiten

Pünktlich um 11 Uhr wurde es am Samstag mucksmäuschenstill im gut gefüllten Foyer der Freien Waldorfschule Haan-Gruiten. Und dann begannen zarte Kinderstimmen zu singen. „Im Schnee da saß ein armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an“. Mit diesem Lied erzählten Schulchor und Unterstufenorchester die Geschichte des Heiligen Sankt Martin, der in bitterer Kälte einem armen Mann die Hälfte seines Mantels überlässt und ihn damit vor dem Erfrieren rettet. Die Kinder flöteten und geigten und sangen mit so viel Herz, dass so manchen Eltern und Besuchern vor Rührung die Augen feucht wurden. So wurden eingestimmt auf den Namensgeber des Martinimarktes.