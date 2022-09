Tag zwei in Haan : So schön ist die Haaner Kirmes 2022

Haan Seit Freitag läuft die Haaner Kirmes 2022. In diesem Jahr dauert sie ganze fünf Tage. Zehntausende Menschen genießen die Volksfeststimmung an Tag zwei der Kirmes.

Zu Fuß, mit dem Bus und teilweise sogar mit dem Fahrrad haben sich am Samstag Zehntausende Menschen auf den Weg in die Haaner Innenstadt gemacht. Schon am Nachmittag schoben sich die Besuchermassen an den Ständen und Fahrgeschäften vorbei.