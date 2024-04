Stadtrat tagt am Dienstag Kirmes-Bürgerentscheid in Haan rückt näher

Wenn der Haaner Stadtrat am kommenden Dienstag, 9. April, in der Aula des städtischen Gymnasiums (Adlerstraße 3) zusammenkommt, muss er gleich zu Beginn eine Frage klären, auf die viele in der Gartenstadt zurzeit gespannt schauen: Soll die Haaner Kirmes wie beschlossen künftig um einen Tag auf die Zeit von Freitag bis Montag vorverlegt werden, oder wird die Entscheidung vom Dezember vergangenen Jahres wieder einkassiert und alles bleibt, wie es ist?