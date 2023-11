Premiere in Haan Haaner singen gemeinsam Weihnachtslieder in Sporthalle

Premiere in Haan: „Dieses Jahr wird es in Haan einen neuen Höhepunkt geben, um sich mit der ganzen Familie auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Erstmals organisiert die DJK Unitas Haan ein Weihnachtsliedersingen in ,ihrem, Wohnzimmer, die Halle Adlerstraße“, erklärte Vereinssprecher Vincent Endereß. Der Weihnachtsliedersingtermin ist am Donnerstag, 21. Dezember.