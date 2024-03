Historisches in Haan Siebter Emil-Barth-Zitatstein eingeweiht

Die kunstvolle Schmiedearbeit beeindruckte wohl damals schon den jungen Emil Barth, weshalb er ihr später in einem seiner ersten Gedichte ein lyrisches Denkmal setzte. 1927 schrieb Emil Barth zusammen mit Kajetan Maria Freund „Das Erbauungsbuch des guten Handwerkers“. Den Auftrag zur Herstellung des Buches gab die Ausstellung „Das bayerische Handwerk“, die 1927 in München zu sehen war. In München hat der Haaner Autor und Heimatdichter ein wichtiges Lebensjahrzehnt verbracht. Das Gedicht, das in dieser ersten Veröffentlichung Emil Barths zu finden ist, trägt den Titel „Ode vom Schmieden“ und widmet die letzte Strophe dem schmiedeeisernen Tor am heutigen Anna-Lena-Haus. Hier heißt es: „Wer schönes schafft, der hingeben Werkende, er überwindet friedlich und unscheinbar, die schnell Zeit. Noch lange blühen die eisernen Lilien des Gartentores.“