Haan : Haan setzt den Probealarm samstags vorerst aus

Haan Wegen des Krieges in der Ukraine hatte Innenminister Reul bereits den landesweiten Warntag 10. März abgesagt. Auch die Haaner Sirenen bleiben stumm.

Nach der Ankündigung des Landes Nordrhein-Westfalen, auf den ursprünglich für den kommenden Donnerstag, 10. März, geplanten landesweiten Sirenen-Probealarm zu verzichten, wird es vorerst auch keinen samstäglichen Testlauf der Sirenen mehr in Haan geben. Die Leiter der Feuerwehren im Kreis Mettmann haben sich am vorigen Freitag darauf verständigt, mit Blick auf die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine vorerst von Sirenen-Probealarmen abzusehen.

Dem schließen sich die Feuerwehren im Kreis Mettmann nun an, weshalb auch in Haan die Sirenen samstags um 12 Uhr stumm bleiben werden. Sollte eine Alarmierung der Feuerwehr über Sirenen im Einsatzfall erforderlich werden, wird der Alarmton, ein einminütiger Dauerton, zweimal unterbrochen, selbstverständlich ausgelöst. Es muss aber nicht zwangsläufig zu einer Alarmierung durch Sirenen kommen.

Tausende Polizisten in NRW gedachten Kollegen und Opfern in der Ukraine

Internationaler Gedenktag für getötete Polizisten : Tausende Polizisten in NRW gedachten Kollegen und Opfern in der Ukraine

„Private Autofahrten in Grenzregionen überlasten Straßen in Richtung Ukraine zusehends“

Reul und Wüst werben für Geldspenden : „Private Autofahrten in Grenzregionen überlasten Straßen in Richtung Ukraine zusehends“

Die in Haan vorhandenen alten, teilweise sogar noch aus den 60er Jahren stammenden Anlagen werden derzeit gegen moderne Hochleistungssirenen ersetzt. So soll bereits in dieser Woche eine alte Sirene auf dem Altbau der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten abgebaut werden, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehren. Eine neue, deutlich leistungsfähigere Anlage werde anschließend auf dem Neubau der Schule installiert.