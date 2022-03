Neue Präsenz in den Sozialen Medien : Haan setzt beim Klimaschutz auf Instagram

Haan Das neue Informationskonzept soll am Wochenende starten, auch mit Beiträgen zu Mitmach-Aktionen. Damit will die Stadt Haan jüngere Menschen ansprechen.

Geplant sind Beiträge zu Mitmachaktionen wie der „Earth Hour“ sowie hilfreiche Informationen zum Klimaschutz im Alltag, zu Fördermitteln, Beratungsangeboten und Veranstaltungen in der Region. „Es handelt sich dabei auch aus datenschutzrechtlichen Gründen um einen reinen Informationskanal“, betont die Stadt. Für Fragen und Anregungen sei die Stabsstelle Klimaschutz in der App über wenige Klicks per E-Mail oder Telefon erreichbar. Der neue Instagram-Kanal ist ein Pilot und zunächst auf die Laufzeit des Erstvorhabens zum IKK begrenzt. Möglich geworden sei die Testphase über zusätzliche Personalkapazitäten, die mit dem engagierten Praktikanten Henrik Strelitz geschaffen worden seien, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Er unterstütze die Stadt über ein Pflichtpraktikum im Rahmen seines Geographiestudiums. Beteiligt sei er in seiner Praktikumszeit neben der inhaltlichen Arbeit am Klimaschutzbereich der Homepage und der Vorbereitung der Earth Hour vor allem an der Planung für den Instagram-Kanal. Das bestehende Vorkonzept habe er in enger Abstimmung mit verschiedenen Stellen im Rathaus weiterentwickelt.