Kriminalprävention Haaner Senioren wappnen sich gegen „Enkeltrick“

Durchschnittlich 162 Mal im Monat haben Betrüger im Kreis Mettmann im vergangenen Jahr mit dem so genannten Enkeltrick Kasse gemacht. Wie die Polizei bei der Präsentation der Kriminalstatistik unlängst berichtete, ist das „richtig viel“. Die Schadenssummen gingen „locker in den sechsstelligen Bereich“, und vor allem als falsche Polizisten oder per Schockanruf machten die Betrüger dicke Beute.