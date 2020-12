Hintergründe noch unklar : SEK überwältigt Mann am Haaner Bahnhof

SEK überwältigt Mann am Haaner Bahnhof

SEK-Beamte sichern die Düsseldorfer Straße in Haan. Das Foto wurde uns von „Hallo-02103“ zur Verfügung gestellt. Foto: Hallo-02103/Alexander Schorn

Haan Nachdem ein Mann offenbar mehrere Passanten am Haaner Bahnhof angepöbelt und bedroht haben soll, hat ihn das SEK überwältigt und festgenommen. Er soll zuvor angedeutet haben, Waffen zu besitzen.

In Haan ist es am Freitagnachmittag zu einem großen Polizeieinsatz am Bahnhof gekommen. Dort soll ein augenscheinlich verwirrter Mann mehrere Menschen angepöbelt und bedroht haben, teilte ein Polizeisprecher mit.