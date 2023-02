Projekt in Haan Schulhof wird grünes Klassenzimmer

Auf dem Schulhof an der Dieker Straße haben Metallbauer eine stählerne Pergola errichtet. Die frühere Wiese am Zuckerahorn zwischen Straße und Bolzplatz ist mit Gittern überdeckt worden, die auf Schraubfundamenten liegen. Zwölf bunte Blumenkästen in Tetris-Formen warten auf die Bepflanzung und die Pflege durch die Garten-AG der Grundschule Mittelhaan. Auch Bürger mit grünem Daumen dürfen mitmachen. Wer sich auf die orangefarbenen Metallbänke setzt, hat bald eine Wildsträucherhecke im Rücken und eine Obsthecke im Blick.