Kriminalität in Haan Schild gestohlen und Blitzer besprüht

Ob der Täter hier einmal geblitzt wurde? An der Gruitener Straße in Haan wurde ein Verkehrsschild entwendet und ein mobiles Geschwindigkeitskontrollgerät mit Farbe besprüht. Ein Mitarbeiter der Stadt meldete der Polizei den Diebstahl am vergangenen Samstag, 10. Februar. Der Dieb montierte ein Tempo-30-Schild auf Höhe der Hausnummer 41 ab.