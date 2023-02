Vereinszuschüsse in Haan Mehr Formalitäten für Vereine auch bei Mini-Zuschuss

Das neue Verfahren rief im Ausschuss einige Kritik hervor: „Ich bin Mitglied im VdK, wir erhalten gerade mal 185 Euro,“ merkte Eva Dahmann (FDP) an: „In Deutschland füllen wir so viele Formulare aus – muss das wirklich sein?“ Stadtkämmerin Doris Abel zog sich den Unmut von Meike Lukat (WLH) zu, als sie sagte, für die Antragstellung reiche „ein Zweizeiler“. „Das stimmt doch gar nicht. Ich stehe kurz vorm Platzen“, schimpfte Lukat: „In der Vorlage bestehen Sie eindeutig auf einem Formblatt. Das hat nichts mit einem formlosen Zweizeiler zu tun.“ Da die SPD, aus deren Reihen zuvor auch Kritik gekommen war, am Ende jedoch mit CDU und GAL stimmte, erhielt die neue Regelung eine klare Mehrheit. Der Punkt kommt im Haupt- und Finanzausschuss noch einmal auf die Tagesordnung. Doris Abel kündigte an, zu der Sitzung das besagte Formular einmal vorzulegen.