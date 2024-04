Sauerländischer Gebirgsverein Haan/Erkrath Im Mai gibt es Wanderungen durch die Region

Mit Anmeldung ist die Teilnahme an fünf Wanderungen möglich. So geht es am Mittwoch, 8. Mai, auf die zweite Etappe des Eifelsteigs. Circa 20 Kilometer sind zu bewältigen. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr die Wanderstation Roetgen. Anmeldungen nimmt Vera Haese unter der Telefonnummer 02129 3423465 entgegen. Weitere Wanderungen gibt es an den drei folgenden Samstagen. Am 11. Mai ist der Toelleturm in Wuppertal um 10.35 Uhr der Treffpunkt. Es geht durch den Vorwerkpark und durchs Gelpetal. Es ist Kondition für 15 Kilometer erforderlich. Ansprechpartnerin ist auch in diesem Fall Vera Haese. Eine Woche später folgt die sogenannte Müll-weg-Wanderung auf dem Gruitener Radweg. Startpunkt ist der S-Bahnhof Millrath um 8.30 Uhr. 14 Kilometer stehen auf dem Programm. Karl-Heinz Hadder freut sich über Anmeldungen unter der Rufnummer 02131 167885. Und noch einmal geht es um den Müll, wenn die Wanderer die Schuhe für 16 Kilometer auf dem Haaner Rundweg schnüren. Auch in diesem Fall ist Karl-Heinz Hadder der Ansprechpartner. Treffpunkt ist am 25. Mai um 10.15 Uhr der Markt in Haan.