Spendenaktion zum Winter Haan sammelt Wachsreste für die Ukraine

Kerzenstummel vom Adventskranz oder die Reste im Kerzenständer vom Festessen an Silvester – es sind Wachsreste wie diese, die in der Ukraine gebraucht werden. „Als seit Oktober 2022 die Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, vor allem auf die Gas- und Energieversorgung, zunahmen, erreichten uns über unsere sozialen Kontakte immer mehr Mitteilungen, dass diese Zerstörungen zu landesweiten langanhaltenden Stromausfällen führen und die Bevölkerung oft tagelang ohne Strom auskommen muss“, erläutert „Life Cologne“ die Anfänge der Sammelaktion. In manchen Gebieten sei die Versorgung mit Elektrizität sogar wochenlang zusammengebrochen: „Dann erfuhren wir davon, dass an vielen Orten in der Ukraine Menschen (zumeist Frauen) in kleinen Manufakturen ,Büchsenlichter‘ als alternative Heizquellen anfertigen. Was sie hierzu benötigen: Kerzen, Kerzenreste, Wachsreste.“