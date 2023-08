Haan Runder Tisch Klimaschutz tagt zum elften Mal

Der „Runde Tisch Klimaschutz“ (kurz: RTK) tagt mindestens halbjährlich, diskutiert über die Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen in Haan und erarbeitet dazu in Arbeitsgruppen konkrete Maßnahmen. Der RTK Haan berät Politik und Verwaltung fachlich und inhaltlich bei der langfristigen Steuerung des Prozesses zur Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Haan. Zu den ständigen Mitgliedern gehören unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Haaner Verwaltung, der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, des Jugendparlaments, des Seniorenbeirats, der Ortsgruppen des ADFC und Fridays for Future sowie weiteren lokalen Umwelt- und Naturschutzvereinen und Akteuren im Klimaschutz. Auch die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen, an den Sitzungen teilzunehmen.