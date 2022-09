Quartiersentwicklung in Haan : Flyer und neue Aktionen – Runder Tisch für Senioren bleibt am Ball

Haan Die seniorengerechte Quartiersentwicklung in Haan macht weitere Fortschritte und hat zu einer Vielzahl wichtiger Kooperationen geführt. Neues Logo.

Das Logo ist aussagekräftig: Es zeigt neun verschiedenfarbig stilisierte Personen, im Kreis angeordnet und mit den linken Armen derart verbunden, dass in der Mitte ein runder weißer Tisch entsteht. Dieses Logo ziert den neuen Info-Flyer, den der Haaner Seniorenbeirat zusammen mit den anderen Mitgliedern der runden Tische zur seniorengerechten Quartiersentwicklung am „Tag der älteren Menschen“ (1. Oktober) auf dem Neuen Markt verteilen wird.

Langes Warten in Haan hat ein Ende : City-Toilette am Neuen Markt endlich freigeben

Bei drei niederschwelligen Treffen mit Kaffee und Kuchen sollen interessierte Senioren demnächst mit Teilnehmern der Runden Tische ins Gespräch kommen können: Start ist am 21. Oktober, (10 bis 12 Uhr) im „Haus der Familien“ Am Bandenfeld 110. Weitere Termine sind 27. Oktober (14 bis 17 Uhr) im Awo-Treff an der Breidenhofer Straße sowie 23. November (15 bis 17 Uhr) im „Carpe Diem“ an der Düsseldorfer Straße 50.