Ungewöhnlicher Ort zum Brüten in Haan : Rotkehlchen brütet in Haan in einer Zeitungsrolle

Haan Normalerweise suchen sich Rotkehlchen einen Nistplatz im Dickicht. Bei Petra und Thomas Maey haben sie eine Alternative gefunden.

Wenn Petra und Thomas Maey ihr Haus in Haan verlassen, schauen sie erst einmal nach, ob das Rotkehlchen zu Hause ist. Ein Schild warnt vor dem kleinen Gast in der Zeitungsrolle. „Ich habe hier mein Nest gebaut. Bitte in Ruhe lassen. Danke“, heißt es da zunächst in Deutsch. In englischen Worten darunter: „I build my nest here. Please leave me alone. Thanks.“