Kultur in Haan Rap trifft im Rockin‘ Rooster auf Grunge

Drei Bands bei freiem Eintritt präsentiert der Rockin’ Rooster Club am Samstag, 10. Februar: Flamingo Me, Stevie Honda und Coming Down stehen an diesem Abend in Haan auf der Bühne. Flamingo Me gründete sich in den späten Neunzigerjahren. Folgerichtig ist die Band vom Grunge und Alternative dieser Zeit beeinflusst. Tatsächlich setzt sich die Band kaum stilistische Grenzen, will vor allem ihr Publikum in Bewegung bringen. Steve Honda hingegen ist neu: Die Band gründete sich 2022. Rap, Pop und Funk mischen sich auf eingängige Art. Coming Down ist eine Band aus dem Ruhrgebiet. Sänger Marvin Gesierich singt mal hart, mal zart, Marc Püttmann und Rainer Ritgen sorgen an den Gitarren für die Melodien, Chris Pohlmann am Bass und Jonas Klostermann am Schlagzeug bilden das rhythmische Fundament. Der Rockin‘ Rooster Club öffnet seine Tür um 19.30 Uhr.