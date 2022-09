Kulturstätte in Haan : Rockin Rooster Club feiert runden Geburtstag mit Konzert

Anfang des Jahres feierten Gambit ihr Reunion-Konzert im Rockin Rooster Club Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Großes Konzert an diesem Wochenende in Haan: Am Samstag, 17. September, wird das „Rockin‘ Rooster Anniversary Festival“ gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Im Jahr 2020 musste der fünfte Geburtstag in den Räumlichkeiten an der Dieselstraße in Haan coronabedingt ausfallen. Zwei Jahre später will der Rockin‘ Rooster Musikclub Haan nicht nur den siebten Geburtstag der Kulturstätte feiern, sondern auch das nun fast zehnjährige Bestehen des Vereins. Am Samstag, 17. September, wird das „Rockin‘ Rooster Anniversary Festival“ gefeiert.

Der Rockin Rooster Musikclub ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 2013 gegründet wurde. „Wir sind aber kein reiner Rock Club, sondern eine Kulturstätte mit einem breit aufgestellten Programm“, betont Meriyam Kerim, die seit 2015 dem Vorstand angehört. Der Verein verfolgt das Ziel, lokalen Musikern eine Plattform zu bieten.

Das erste Konzert des Rockin Rooster Clubs war übrigens eine Jam-Session, die von Gründungspräsident Dieter Jürgens zum Jahreswechsel 2012/13 in einer Haaner Diskothek organisiert wurde. Es folgten in dieser Location zwei weitere Konzerte. Im Juni 2013 beschloss die Gruppe, die sich sukzessive um Jürgens scharte, den Wechsel ins städtische Jugendhaus an der Alleestraße und begann über die Idee einer Vereinsgründung nachzudenken. Als es mehr Mitglieder wurden – mittlerweile sind es 160 – entschied sich der Verein, eigene Räumlichkeiten anzumieten. Mitglieder renovierten die alte Industriehalle an der Dieselstraße um. Seit 2015 veranstaltet der Club dort regelmäßig Konzerte, Jam Sessions, Kneipen- oder Kleinkunstabende. Das Standbein des Roosters sei die Veranstaltung „Live on stage“, um unbekannte Musiker zu fördern, berichtet Kerim. Inzwischen treffen sich musikbegeisterte Gäste aus Haan und aus der Umgebung im „Rooster“.

Am Samstag, 17. September erwarten die Besucher insgesamt zwölf Bands. Dazu gehören: Samhawkens, Bea + das notwendige Übel, Ready Rolled, Indeed, Gambit, Jinx & the Pure Mania, The Pact, Couchpop, Enrico Palazzo, Bad Stash, Silver Shadow und Emerald Edge. „Das sind alles Clubbands, die schon einmal bei uns gespielt haben. Wir freuen uns, dass so viele zugesagt haben“, sagt Kerim. Das Bühnenprogramm startet um 13.45 Uhr. Die letzte Band tritt um 22.55 Uhr auf, das Ende ist für 23.30 Uhr vorgesehen.