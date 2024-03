Säure-Anschlag in Haan Revision nach Schuldspruch in Säure-Prozess

Bereits im Herbst 2019 war der nun verurteilte Marko L. erstmals verhaftet worden: Der Ringer war nach einem Wettkampf in Köln noch in der Sporthalle festgenommen worden. Bernhard Günther hatte ihn zuvor auf Facebook-Fotos erkannt, die seinen Anwälten vom anonymen Hinweisgeber übermittelt worden waren. Für eine oder zwei Sekunden habe er bei dem Säureanschlag in das unmaskierte Gesicht des Mannes geschaut, so Günther. Vor allem an den lockeren Seitenscheitel erinnere er sich, Günther sprach von einem „Klick-Moment“.