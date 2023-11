Krankenhaus-Schließungen in Haan und Solingen Rettungswagen sollen Arztpraxen anfahren dürfen

Rettungswagen, die Notfallpatienten beispielsweise nach einem Herzinfarkt schnell in medizinische Versorgung bringen müssen, sollen künftig auch niedergelassene Arztpraxen ansteuern dürfen. Diesen Ausblick auf die Zeit nach der Schließung des Haaner Krankenhauses St. Josef gab Arne Köster am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten in der Gartenstadt. Der promovierte Mediziner und Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Mettmann stellte dabei vor allem in den Fokus, wie sich die Notfallversorgung nach dem Wegfall eines kompletten Krankenhauses umorientieren und neu aufstellen muss.