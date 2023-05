Unfall in Haan Rettungshubschrauber bringt Radfahrer in Klinik

Haan · An der Mahnertmühle in Haan ist es am Sonntagvormittag zu einem Unfall gekommen. Ein Radfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

21.05.2023, 15:41 Uhr

Die Feuerwehr sicherte Landung und Start des Hubschraubers. Foto: Feuerwehr Haan

Mit schweren Verletzungen ist ein Fahrradfahrer am Sonntag ins Krankenhaus gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, stürzte der Mann gegen 10.30 Uhr an der Mahnertmühle – wie genau, blieb unklar. Zunächst behandelte der örtliche Rettungsdienst den Schwerverletzten, die Einsatzkräfte alarmierten für den Transport einen Rettungshubschrauber. Eine Ersatzmaschine der Bundespolizei sei als „Christoph 3“ eingesetzt worden und habe den Patienten in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Sie sicherte Start und Landung des Hubschraubers.

(tobi)