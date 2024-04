Wichtige Sitzung am Dienstag Rathaus-Neubau bis Kirmes-Bürgerentscheid – viel zu tun im Rat

Es kann nicht schaden, am Dienstag die Thermosflasche mit heißem Tee einzupacken, denn in der Aula des städtischen Gymnasiums Haan könnte es an diesem Abend spät werden, hat der Stadtrat in seiner Sitzung an der Adlerstraße 3 diesmal doch besonders viele Beschlüsse von enormer Tragweite zu treffen: Unter anderem geht es um die Stadtfinanzen für das laufende Jahr. Hier eine Auswahl der anstehenden Entscheidungen: