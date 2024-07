Letzte Sitzung vor Ferien in Haan Rat spricht über Hunde, Bürgerhaus-Areal, Feuerwehr

Offiziell sind zwar noch keine Ferien, aber offenbar war der Stadtrat bei seiner Sitzung in dieser Woche bereits im sommerlichen Entspannungsmodus. Als ausgesprochen harmonisch bezeichnete Bürgermeisterin Bettina Warnecke das Miteinander in der Ratssitzung, in der allerdings keine gravierenden Themen auf der Tagesordnung für Kontroversen hätten sorgen können.