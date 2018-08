Haan: Raser reißt Autotür ab, Fahrerflucht

Haan : Raser reißt Autotür ab und flüchtet

Unfall auf der Bahnhofstraße: Der Opel Corsa mit der fast abgerissenen Tür. Foto: Kreispolizei Mettmann

Ein Opel Corsa hat seine leicht geöffnete Fahrertür fast verloren, weil ein Raser Mittwochabend an der Bahnhofstraße in Haan davorfuhr. Anschließend flüchtete der Verursacher mit seinem Mercedes in hohem Tempo in Richtung Hilden.

Von Ralf Geraedts

Körperlich unverletzt aber gehörig geschockt überstand ein 46-jähriger Haaner am späten Mittwochabend einen Unfall auf der Bahnhofstraße. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 22.30 Uhr seinen silbernen Opel Corsa, unmittelbar vor der Videothek an der Bahnhofstraße 1 angehalten. Dabei stand der Wagen verbotswidrig halbhüftig auf dem Gehweg und zudem im ausgeschilderten absoluten Halteverbot.

Da der 46-Jährige noch einen Gegenstand im Beifahrerbereich des Wagens suchte, saß er zwar auf dem Fahrersitz, hatte dabei aber die Fahrertür seines Wagens einen Spalt breit geöffnet. In diesem Augenblick befuhr ein bislang noch unbekannter Mercedes-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Hilden. Der als silberner Sportwagen beschriebene Mercedes war dabei auch nach Angaben unbeteiligter Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Aus ungeklärter Ursache geriet der Mercedes in der Vorbeifahrt so nah an den geparkten Opel heran, dass es zur Kollision mit der geöffneten Fahrertüre des Corsas kam. Diese wurde dabei vollständig auf- und umgeklappt, beinahe abgerissen und zudem vollständig zerstört. Der 46-jährige Haaner im Opel blieb unverletzt.



zurück

weiter

Der Mercedes-Fahrer stoppte seine Fahrt nicht, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Dort ließ er neben einem großen Trümmerfeld einen geschätzten Sachschaden von mehreren tausend Euro zurück. Auch der beteiligte Mercedes selbst dürfte an der rechten Fahrzeugfront und Beifahrerseite erheblichen Schaden davongetragen haben, sind die Ermittler der Polizei überzeugt.

Zwar leitete die Polizei sofort nach Meldung des Unfalls umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die blieben bislang aber ohne Ergebnis. Die Polizei in Haan (Telefon 02129 9328-6480) hofft auf Hinweise.