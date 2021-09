Haan : Rasender Einbrecher erhält Haftstrafe von dreieinhalb Jahren

Bis die Handschellen klickten, hatten sich Polizeibeamte und der renitente Einbrecher eine wilde Jagd geliefert. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Haan Nach einer wilden Verfolgungsjagd quer durch Haan und Wuppertal ist ein Angeklagter nun zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Es waren strampelnde Füße, die man am 7. März um fünf Uhr morgens als Letztes vom Angeklagten sah. Da hatten ihn Polizisten gerade gefesselt im Polizei-Van verstaut. Sitzen und anschnallen? Auf keinen Fall: Quer lag er auf der Rücksitzbank, wollte immer noch nicht aufgeben und streckte die Füße aus der Tür, sodass man die nicht schließen konnte.

Ähnlich spektakulär wie seine Verhaftung waren die Gründe für den Prozess: Erst ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Flurstraße. Dort war der Angeklagte mit Freundin auf dem Beifahrersitz vorgefahren, in einem gestohlenen Mercedes mit gestohlenem Dortmunder Kennzeichen. Mit einem Einbruchswerkzeug wurde die Haustür geöffnet und Wertsachen für 10.000 Euro entwendet.

Gleiches wurde im Nachbarhaus versucht, aber durch professionelle Sicherung vereitelt und zusätzlich noch mittels Überwachungskamera dokumentiert. Beim Haus gegenüber ging es dann schief. Der Besitzer wurde wach und kam laut schreiend die Treppe heruntergelaufen. Draußen erkannte er das wegfahrende Coupé und alarmierte die Polizei. Die kam blitzschnell und folgte dem Einbrecher in Richtung Autobahn. In Haan-Ost ging es runter von der Bahn auf den Westring, dort verfuhr sich das Pärchen in einer Sackgasse. Mit gleich zwei Streifenwagen wurde die blockiert und mit gezogener Waffe wurde dem Fahrer bedeutet, auszusteigen.

Dazu ließ nun die Anwältin das Amtsgericht wissen: „Mein Mandant ist schwer traumatisiert, seitdem er einmal in eine Pistole gucken musste“. Dieses unverarbeitete Trauma soll ihn dazu bewogen haben, zu wenden und mit Blechschäden an den Polizeiautos vorbei in Richtung Vohwinkler Straße zu beschleunigen. Dort erkannte ihn eine weitere Streifenwagen-Besatzung und nahm die Verfolgung auf. Dem Polizeiwagen war der Flüchtige voll aufgeblendet und mit mehr als doppelt zu hoher Geschwindigkeit entgegengekommen. Über rote Ampeln, in Baustellen die Entgegenkommenden abdrängend und wieder zurück auf die Autobahn in Richtung Haan: Alles dokumentiert von den Videos der ihn verfolgenden Polizeifahrzeuge und mehrerer Blitzgeräte, die eine Spitzengeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern in der Stadt nachgewiesen hatten.

Als der rasende Dieb schließlich zum Anhalten gebracht werden konnte, zogen die Polizisten den unter Amphetaminen stehenden 27-jährigen Fahrer aus dem Auto. Ein Beamter erlitt Prellungen, seine Kollegin wurde von dessen Freundin in den Finger gebissen. Nun aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal vorgeführt, machte der Fahrer einen ausnehmend friedlichen Eindruck, gab alle Verfehlungen zu und hoffte auf ein mildes Urteil. Ähnlich reumütig soll er schon früher aufgetreten sein, damit hatte er sich eine Bewährungsstrafe nach ähnlichen Einbrüchen, Diebstählen und Fahrerflucht bei Trunkenheitsfahrten im Hochsauerland ausgehandelt.